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Политика

Власти Сеуты обвинили Марокко в ненадежности из-за наплыва мигрантов

Мэр Сеуты на фоне миграционного кризиса обвинил Марокко в ненадежности
Jon Nazca/Reuters

Мэр-президент испанской Сеуты Хуан Хесус (признан в РФ иностранным агентом) Вивас на фоне наплыва огромного количества нелегалов заявил, что Марокко ненадежно, а Испании необходимо самой принять меры, чтобы подобная ситуация не повторилась. Об этом он сказал в интервью газете Pais.

Политик подчеркнул, что Мадрид вправе требовать от Марокко уважения к территориальной целостности Испании. По словам Виваса, Испания должна делать это при поддержке остальных государств Европы.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

2 августа испанский телеканал La Sexta сообщил, что 90 человек не выжили при попытке попасть в Сеуту. Кроме того, медицинская помощь потребовалась еще 1149 мигрантам.

Ранее марокканские семьи начали поиски отправившихся в Испанию нелегалов.

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