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Политика

В России назвали приближающий войну с НАТО сценарий

Глава РСМД Тренин: удары вглубь России приближают войну с НАТО
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Удары вглубь России ведут к войне с НАТО. Об этом «Ленте.ру» заявил президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин.

По его словам, Запад поставил цель нанести стратегическое поражение России, сделав ставку на эскалацию ракетных и беспилотных ударов. Такой сценарий напрямую ведет к войне между Россией и Североатлантическим альянсом, констатировал Тренин.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент заявил, что конфликт на Украине может перерасти в глобальную войну. По его словам, Соединенные Штаты могли бы приблизить окончание конфликта, прекратив финансирование Украины и надавив на союзников по НАТО. Однако Вашингтон не проявил смелости в этом вопросе, и «ситуация постепенно приближается к крупному конфликту», заявил эксперт.

Ранее дипломат заявил о войне Европы и США с Россией.

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