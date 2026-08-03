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Политика

В Раде назвали «ошибкой» решение Зеленского уволить Федорова

Нардеп Рахманин: увольнение Федорова было ошибкой, Зеленский не дал ему шанса
Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны Украины стало ошибкой, президент Владимир Зеленский лишил его шанса «сделать больше». Об этом в интервью «Украинской правде» заявил народный депутат Сергей Рахманин.

«Увольнение Федорова было ошибкой хотя бы потому, что полгода — недостаточный срок для того, чтобы проявить себя. Обоснованных причин для его увольнения не было. Он — масштабный системный человек, энтузиаст», — сказал Рахманин.

При этом он заметил, что у Федорова были ошибки, «о которых он не любит говорить». Тем не менее у него был шанс «сделать больше», однако Зеленский «лишил его этого шанса», констатировал нардеп.

15 июля украинский президент Владимир Зеленский отправил Михаила Федорова в отставку. СМИ писали, что одной из причин увольнения министра обороны стал его конфликт с уже бывшим главнокомандующим армией страны Александром Сырским. Но, по словам самого Федорова, его решили снять с должности в связи с реформой закупок в военном ведомстве.

Ранее Макгрегор назвал «отрезвляющую» правду о происходящем на Украине.

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