В России назвали условие для применения ядерного оружия

Глава РСМД Тренин: Россия применит ядерное оружие не только как ответный удар

Россия применит ядерное оружие не только в ответ на удары по своей территории. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин.

По его словам, противники полагают, что Россия применит ядерное оружие лишь в ответ на ядерный удар по своей территории. Однако это является «опасным заблуждением», указал президент РСМД.

Эксперт напомнил о ядерной доктрине РФ, где прописаны условия для его применения. Речь идет о массированных воздушно-космических ударах или прямой агрессии против Москвы или Минска, напомнил Тренин.

До этого российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что стратегия Организации и военная доктрина России предполагают использование ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения. Так он ответил на вопрос, может ли Россия по аналогии с Белоруссией разместить свое ядерное оружие в других странах ОДКБ.

Ранее в МИД России отвергли идею о мире без ядерного оружия.