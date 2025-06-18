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Американские военные корабли ушли из базы в Бахрейне

AP: корабли ВМС США ушли из базы в Бахрейне
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Efrem Lukatsky/AP

Корабли ВМС США ушли из базы в Бахрейне. Об этом сообщило агентство The Associated Press (AP) со ссылкой на спутниковые снимки.

«Спутниковые снимки, проанализированные в среду Associated Press, не показали ни одного судна, стоящего на якоре у штаб-квартиры 5-го флота ВМС США в Бахрейне», — говорится в материале.

Рассеивание кораблей — это распространенная техника безопасности, используемая флотами по всему миру в трудные времена, отмечает агентство.

Ранее США начали переброску военных самолетов и кораблей на Ближний Восток, чтобы защитить Израиль от иранских атак. Американский президент Дональд Трамп заявил, что «теперь у нас есть полный и абсолютный контроль над небом над Ираном».

По его словам, США «не слишком настроены на переговоры», и хотят увидеть «реальное окончание» конфликта, которое может привести к «полной капитуляции» Ирана.

Накануне газета The New York Times сообщила, что Вашингтон привел в повышенную готовность свои войска на Ближнем Востоке.

Ранее в США заявили, что Трамп склоняется к вмешательству в конфликт Израиля и Ирана.

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