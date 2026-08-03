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Политика

В посольстве России в Риме заявили о причастности Украины ко взрыву в Balzi Rossi

В посольстве России назвали теракт в Москве актом устрашения итальянцев Украиной
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Посольство России в Риме заявило в Telegram-канале, что взрыв в московском ресторане Balzi Rossi был организован Украиной как акт устрашения итальянцев, работающих в России.

В дипмиссии назвали очевидным, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, украинская сторона хотела запугать итальянцев, работающих в России, и дать им понять, что они тоже находятся под прицелом.

«Теперь совершенно ясно: взрыв в ресторане Balzi Rossi и другие теракты, произошедшие в России, в Мюнхене и других местах, свидетельствуют о том, что болезнь украинского терроризма распространилась в Европе, и в частности, в Италии», — заявили в посольстве.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве произошел 1 августа. Заведение было закрыто для проведения частного мероприятия — там проходила свадьба, на которую были приглашены около 50 человек, писали СМИ. Изначально сообщалось о трех погибших. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что ранения получил еще 21 человек.

Позднее поступила информация, что в ресторане сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Его принесла женщина — она не выжила. Также погибли охранник, который пытался остановить подозрительную посетительницу, и один из очевидцев. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что СВУ содержало металлические шарики. Сила взрывного устройства была эквивалентна 1 кг тротила.

Ранее ресторан Balzi Rossi извинился за циничную публикацию на фоне взрыва в центре Москвы.

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