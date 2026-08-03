Украина и страны Евросоюза связывались с Ираном насчет войны на стороне США

Багаи: Украина и страны Евросоюза не будут участвовать в войне против Ирана

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Украина и ряд стран Европейского союза (ЕС) связывались с исламской республикой насчет войны на стороне США. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства IRNA.

По словам Багаи, за 24 часа было совершено множество звонков, некоторые из которых поступили от противоборствующих сторон, а именно от Болгарии, Англии и Украины.

Дипломат добавил, что поступившие звонки были сделаны для того, чтобы заявить об отказе этих стран участвовать в какой-либо войне против Ирана. При этом представитель МИД напомнил, что ранее те же государства фигурировали в новостях в связи с возможным предоставлением своих военных баз Соединенным Штатам.

31 июля Украина изъявила готовность поставлять беспилотные летательные аппараты в США и страны Персидского залива при условии взаимных поставок оружия, утверждает издание Politico со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц.

До этого обозреватель Андреас Рюеш в своем материале для Neue Zürcher Zeitung (NZZ) предположил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается увязать украинский конфликт с войной в Иране, чтобы вновь привлечь внимание американского лидера Дональда Трампа, но его идея терпит крах.

Ранее в США заявили об ударе мощной авиабомбой по жилому дому в Иране.