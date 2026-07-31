Украина назвала условие для помощи США в борьбе с Ираном

Украина изъявила готовность поставлять беспилотные летательные аппараты в США и страны Персидского залива при условии взаимных поставок оружия, утверждает издание Politico со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц.

«Мы готовы поддерживать тех, кто поддерживает нас. Украина имеет огромный опыт, современные технологии и экспертные знания для создания систем борьбы с дронами», — заявил собеседник агентства.

По его словам, США и партнеры Украины на Ближнем Востоке заинтересованы в сотрудничестве с Киевом.

До этого обозреватель Андреас Рюеш в своем материале для Neue Zürcher Zeitung (NZZ) предположил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается увязать украинский конфликт с войной в Иране, чтобы вновь привлечь внимание американского лидера Дональда Трампа, но его идея терпит крах.

Согласно материалу NZZ, стремясь вернуть расположение Вашингтона, Киев хватается за любые аргументы, чтобы выглядеть ценным партнером, вплоть до обещаний предоставить технологии беспилотников. Именно поэтому Зеленский перед визитом в Белый дом обвинил Россию в помощи Ирану разведданными для атак на американские базы. Однако, Трамп заявил что не верит в это, но спросит у президента РФ Владимира Путина.

Ранее в Белом доме состоялись переговоры Зеленского и Трампа.