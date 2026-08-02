Иран прояснил ситуацию с участием третьих стран в переговорах с Оманом по Ормузу

В МИД Ирана назвали переговоры с Оманом по Ормузскому проливу двусторонними

К переговорам между Ираном и Оманом по поводу судоходства в Ормузе другие страны не имеют отношения, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Его слова приводит агентство Fars.

Дипломат подчеркнул, что переговоры — двусторонние.

До этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что они находятся на завершающей стадии. Министр на заседании правительства отметил прогресс в обсуждениях и рассказал, что переговоры приближаются к окончанию.

На этом фоне президент США отказался от запланированной на выходные масштабной атаки на Иран, сделав ставку на новую попытку договориться с Тегераном. Подготовка ударов по иранской энергетической инфраструктуре была остановлена после консультаций с государствами Персидского залива, предупредившими об угрозе региональной эскалации. В ближайшее время Вашингтон намерен добиться открытия Ормузского пролива и «прекращения ядерной угрозы Ирана». В случае провала переговоров президент США пригрозил Ирану «военным террором».

Ранее в Иране пообещали особый режим в Ормузе для российских судов.