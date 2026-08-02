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Политика

Испания установила плавучий барьер у Сеуты на фоне кризиса с мигрантами

На границе Сеуты с Марокко установили плавучее заграждение
Violeta Santos Moura/Reuters

На границе испанской Сеуты с Марокко установили плавучее заграждение длиной 500 метров. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, барьер появился у пограничного волнореза Тарахаль. Работы начались утром 1 августа.

«Заграждение (длиной 500 метров — ред.) представляет собой пневматический плавучий барьер, возвышающийся над поверхностью воды на 30-70 сантиметров. Его подводная часть достигает одного метра в глубину», — сказал журналистам неназванный сотрудник гражданской гвардии.

Кроме того, вдоль барьера разместили линию закрепленных на дне буев, предоставленных Военно-морскими силами страны. Между элементами заграждения находится навигационный канал, отмечается в статье.

Масштабный приток людей оказался слишком велик для местных властей, что вынудило Испанию задействовать вооруженные силы. Данное обострение спровоцировало дипломатическое противостояние между Мадридом и Римом: итальянская сторона рассматривает возможность приостановки участия Испании в Шенгенской зоне. Подробнее о причинах миграционного кризиса и текущей обстановке в Сеуте — в материале «Газета.Ru».

Ранее король Испании Филипп VI выразил возмущение из-за событий в Сеуте.

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