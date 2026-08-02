Смена глав государств в европейских странах может изменить политический курс, что может привести к «медленной смерти коалиции желающих». Об этом сообщает The Telegraph.

В публикации отмечается, что подобные опасения в гораздо большей степени связаны с уходом президента Франции Эммануэля Макрона, который не сможет пойти на новый срок. Из-за отсутствия явного кандидата на место французского лидера, который смог бы обеспечить преемственность, фаворитом букмекеров является лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен».

Также к развалу коалиции подталкивает отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Его преемник Энди Бернем «обладает небольшим опытом во внешней политике», говорится в публикации.

Заменой на роль Макрона в коалиции рассматривается федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, но он «погряз во внутренних кризисах». Мерц также сорвал попытки ЕС запретить свободное перемещение российских дипломатов в Шенгенской зоне и отказался закрывать «Русский дом» в Берлине.

В середине июля премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет входить в «коалицию желающих», которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву.

Ранее Северная Македония присоединилась к «коалиции желающих».