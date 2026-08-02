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Политика

Мирошник заявил, что Украина раздает Европе долги человеческим ресурсом

Мирошник заявил, что Киев расплачивается с ЕС за кредит людьми
Виталий Белоусов/РИА Новости

Украина расплачивается с Европой за кредит в размере €90 миллиардов своим единственным ресурсом — людьми. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев в который раз усиливает насильственную мобилизацию за счет отмены права на отсрочку для ряда категорий граждан.

«Единственный ресурс, которым располагает режим [Владимира] Зеленского в конфликте — это живой мобилизуемый контингент украинцев, все остальное им предоставляет для войны Запад», — написал Мирошник.

Дипломат отметил, что, усиливая финансовую поддержку, Запад требует от властей Киева увеличения поставок живой силы на фронт.

2 августа украинское издание «Страна.ua», публикуя информацию от Донецкого областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), сообщило, что восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку от мобилизации. Утверждается, что теперь права на отсрочку лишились студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование, многодетные мужчины, имеющие задолженность по алиментам, а также родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла, не пропала без вести и не отбывает наказание.

Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал эту информацию ложью. По его словам, никаких изменений в законодательстве о мобилизации не было.

Ранее в Верховной раде предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦК.

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