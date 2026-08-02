Восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», публикуя информацию от Донецкого областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов).

По информации источника, теперь права на отсрочку лишились студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование, многодетные мужчины, имеющие задолженность по алиментам, а также родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла, не пропала без вести и не отбывает наказание.

Кроме того, отсрочку не предоставят гражданам, ухаживающим за супругом, имеющим инвалидность III группы, а также мужчинам, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если более нет других трудоспособных родственников.

Также в перечень попали граждане, работающие на предприятиях и организациях Министерства обороны Украины и мужчины, которых признали здоровыми при повторной военно-врачебной комиссии.

При этом отсрочку получили мужчины, у которых сводный брат или сестра ликвидированы или пропали без вести на войне. Раньше это положение касалось только прямых родственников.

Ранее в Верховной раде предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦК.