В Верховной раде опровергли отмену отсрочки для восьми категорий украинцев

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале назвал ложью информацию об отмене отсрочки от мобилизации для восьми категорий граждан Украины.

По его словам, никаких изменений в законодательстве о мобилизации не было. Гончаренко назвал подобную информацию «неадекватным законодательством», за которое он и другие парламентарии никогда не будут голосовать.

2 августа украинское издание «Страна.ua», публикуя информацию от Донецкого областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), сообщило, что восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку от мобилизации. Утверждается, что теперь права на отсрочку лишились студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование, многодетные мужчины, имеющие задолженность по алиментам, а также родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла, не пропала без вести и не отбывает наказание.

Ранее в Верховной раде предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦК.