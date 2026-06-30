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Армия

В Раде предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦК

Депутат Рады Разумков предложил отправлять на фронт сотрудников ТЦК
Anastasiia Smolienko/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в своем Telegram-канале предложил отправлять на фронт сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Парламентарий отметил, что происходящее в системе подрывает доверие к процессу мобилизации и к государственным институтам. Он добавил, что доля сотрудников ТЦК с боевым опытом составляет менее 40%.

Разумков предложил отправить на фронт представителей военкоматов, которые никогда там не бывали – около 30 тысяч человек. По мнению депутата, подобное решение станет лучшей реформой системы мобилизации.

До этого советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Виктория Страхова предложила лишать брони от мобилизации руководителей предприятий, на которых не соблюдают минуту молчания.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. Сотрудники ТЦК и полиция организовывают рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках.

Ранее на Украине «бусифицировали» собаку.

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