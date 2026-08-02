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Политика

Экс-посол Германии в РФ оценил физическую форму Путина

Экс-посол Германии в РФ Ламбсдорфф назвал Путина спортивным
Михаил Климентьев/РИА Новости

Бывший посол Германии в России Александр Ламбсдорфф оценил физическую форму президента РФ Владимира Путина как хорошую. Заявление об этом дипломат, недавно закончивший свою миссию в Москве, сделал в подкасте обозревателя газеты Bild Пауля Ронцхаймера.

«Он [Путин] производил впечатление решительного человека и был в хорошей физической форме... Он довольно дисциплинированный, спортивный», — сказал Ламбсдорфф.

В сентябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказывал, что глава государства старается регулярно поддерживать спортивный образ жизни. По его словам, иногда трудно понять, откуда Путин берет столько сил, потому что необходимо быть постоянно на пике концентрации, а на сон остается совсем немного времени.

На вопрос, как президенту удается выдерживать такой график и помогает ли ему в этом спорт, пресс-секретарь заметил, что в зарубежных поездках у него нет времени на занятия спортом, однако в России он старается им заниматься ежедневно.

Александр Ламбсдорфф был послом Германии в России почти три года, с августа 2023-го по июль 2026-го. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что дипломат провел свою миссию «абсолютно бездарно».

Ранее Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии.

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