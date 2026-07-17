«Бездарно провел время»: Захарова оценила итоги работы уходящего посла ФРГ в России

Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф бездарно провел время на посту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Покидает страну в связи с тем, что завершилась его миссия. Так принято говорить у дипломатов. На самом деле не знаю, в чем заключалась его миссия. Мне кажется, он абсолютно бездарно провел это время», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Россия за время работы Ламбсдорффа не увидела с его стороны никаких призывов к переговорам и миру.

Ламбсдорфф занял пост посла Германии в России в августе 2023 года.

13 июля в МИД России заявили, что Ламбсдорф вернется на родину по окончании командировки на автомобиле с бензиновым двигателем. В ведомстве подчеркнули, что это дезавуирует заявления посольства Германии о проблемах с топливом в России.

Ранее канцлер Германии оценил готовность страны к возможному конфликту.