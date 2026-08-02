Финляндии указали на связанную с Украиной ошибку

Профессор Малинен: Финляндия ошиблась, когда начала производить БПЛА для Украины

Финляндия совершила ошибку, когда одобрила производство беспилотников для Украины на своей территории. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Все эти объекты являются законными целями для России», — обратил внимание профессор.

По его словам, вместо того чтобы сохранять нейтральный статус, Финляндии выбрала «проигравшую сторону».

Другой «крайне глупой» ошибкой он назвал то, что Финляндия полагалась на «щит США». Малинен подчеркнул, что ситуация с Ираном показала, что его больше не существует.

До этого финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал власти Финляндии в срочном порядке прекратить военную помощь Украине из-за вторжения ее беспилотников в воздушное пространство страны. Мема заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подвергает опасности гражданское население Финляндии. Также он отметил, что украинский конфликт постепенно, но верно усиливает напряженность между Финляндией и Россией. По его мнению, это трагическая ситуация, потому что раньше отношения между двумя странами были другими.

Мема также призывал Зеленского начать диалог с Россией, чтобы прекратить воздушные атаки на Киев.

Ранее стало известно, сколько денег Финляндия потратила на военную помощь Украине.