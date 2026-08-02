Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X призвал призвал президента Украины Владимира Зеленского начать диалог с Российской Федерацией.

Он обратил внимание на заявление украинского лидера о том, что нехватка ракет для систем противовоздушной обороны Patriot «подстрекает Москву к новым атакам на Киев».

«Это неправда. Если Зеленский хочет прекратить атаки, он может предпринять простой шаг — начать диалог с Россией», — написал Мема.

Также он заявил, что президент Украины должен перестать наносить удары по территории РФ, если тот не хочет, чтобы российская сторона отвечала зеркально. Вместе с тем политик выразил мнение, что Зеленский не заинтересован в диалоге, ведь как только он решит начать его, поток денег в Киев прекратится.

30 июля посол по особым поручениям МИД РФ Константин Долгов заявил, что Украина вскоре попытается достичь перемирия на поле боя из-за ухудшения ситуации в экономике на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса страны. По его словам, России это перемирие не нужно, поскольку Москва заинтересована только в долгосрочном мире.

Ранее Зеленский высказался о возможных переговорах с РФ.