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Политика

В Европе обратились с требованием к Зеленскому

Политик Финляндии Мема призвал Зеленского начать диалог с Россией
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X призвал призвал президента Украины Владимира Зеленского начать диалог с Российской Федерацией.

Он обратил внимание на заявление украинского лидера о том, что нехватка ракет для систем противовоздушной обороны Patriot «подстрекает Москву к новым атакам на Киев».

«Это неправда. Если Зеленский хочет прекратить атаки, он может предпринять простой шаг — начать диалог с Россией», — написал Мема.

Также он заявил, что президент Украины должен перестать наносить удары по территории РФ, если тот не хочет, чтобы российская сторона отвечала зеркально. Вместе с тем политик выразил мнение, что Зеленский не заинтересован в диалоге, ведь как только он решит начать его, поток денег в Киев прекратится.

30 июля посол по особым поручениям МИД РФ Константин Долгов заявил, что Украина вскоре попытается достичь перемирия на поле боя из-за ухудшения ситуации в экономике на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса страны. По его словам, России это перемирие не нужно, поскольку Москва заинтересована только в долгосрочном мире.

Ранее Зеленский высказался о возможных переговорах с РФ.

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