В Финляндии пригрозили Украине

Финляндия должна в срочном порядке прекратить военную помощь Украине из-за очередного вторжения ее беспилотников в воздушное североевропейского государства. Об этом написал финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

Мема в своем обращении к Зеленскому подчеркнул, что Киев подвергает опасности гражданское население Финляндии, в результате чего украинская сторона не сможет продолжать получать помощь от Хельсинки.

Политик добавил, что украинский конфликт постепенно, но верно усиливает напряженность между Финляндией и Россией. По его мнению, это трагическая ситуация, потому что раньше отношения были другими.

Власти Финляндии утром 15 мая получали сообщения о дронах в воздушном пространстве страны. На этом фоне было остановлено авиасообщение в аэропорту Хельсинки. Президент Финляндии Александр Стубб после информации о БПЛА, которые могли залететь на территорию страны, заявил об отсутствии прямой военной угрозы стране.

Ранее в Хельсинки сотни автобусных рейсов отменили из-за угрозы атаки БПЛА.