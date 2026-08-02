Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает помогать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, так как опасается, что признание ошибки может нанести ему политический ущерб. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche (JDD).

«Признать сегодня, что Зеленский не тот, за кого себя выдает, нанесло бы ущерб имиджу любого политического деятеля», — сказала она.

Среди других причин, почему европейские лидеры продолжают поддерживать Зеленского, она назвала производство вооружений. Мендель заявила, что большая часть финансирования ЕС идет в пользу собственных промышленных предприятий.

До этого Мендель обвинила Зеленского в обмане миллионов своих сограждан и людей по всему миру. По ее словам, в течение двух лет работы пресс-секретарем украинского лидера она выполняла роль «щита для его ошибок, невежества и некомпетентности». Мендель считает, что Зеленский «совершенно безразличен к тому, что происходит в стране, правительстве и даже в его собственном офисе». Она отметила, что Зеленский, как актер, умеет нравиться людям, но за сценой «царит хаос: плохое управление, нарциссизм, неумение разбираться в государственных делах и никакого желания исправлять ситуацию».

Ранее Мендель раскрыла отношение Зеленского к женщинам.