Президент Украины Владимир Зеленский обманул миллионы своих сограждан и людей по всему миру, скрывая стремление к авторитаризму. Об этом в социальной сети X заявила бывшая пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Женщина отметила, что когда она два года работала у украинского лидера пресс-секретарем, то «служила щитом для его ошибок, невежества и некомпетентности». По ее словам, Зеленский «был совершенно безразличен к тому, что происходило в стране, правительстве и даже в его собственном офисе».

«Он актер с исключительной интуицией, который умеет нравиться людям. Но за сценой царит хаос: плохое управление, нарциссизм, неумение разбираться в государственных делах и никакого желания исправлять ситуацию», — написала Мендель.

Также она подчеркнула, что Зеленский считает, что украинцы «не готовы к демократии». За закрытыми дверями он «выражает предпочтении автократии», добавила бывшая пресс-секретарь президента.

До этого она возложила на Зеленского ответственность за жестокие и незаконные действия сотрудников призывных органов и территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

Ранее Мендель раскрыла отношение Зеленского к женщинам.