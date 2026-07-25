Депутат Госдумы Роза Чемерис сравнила заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности подписать мир со старой сказкой о мальчике и волках. Об этом сообщает ТАСС.

По словам парламентария, очередные заверения украинского президента напоминают сюжет, в котором ложь в итоге уничтожила самого мальчика. Чемерис отметила, что Зеленский, напуганный давлением извне и желанием угодить западным кураторам, готов заявить что угодно.

«Проблема лишь в том, что словам украинского фюрера не верит даже его ближайшее окружение, не говоря уже о всех остальных», — сказала она.

Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер заявил о готовности Киева к перемирию с Россией, отметив, что это лучше, чем сражаться 10-20 лет ради победы. Он также выразил готовность приехать в США для подписания мирного соглашения.

В Кремле подчеркивали, что Россия добивается прочного и долгосрочного урегулирования, а не временной паузы. Политолог Инна Ямбулатова заявила, что перемирие нужно Киеву, чтобы выиграть время и перебросить силы. Бывший посол Украины Владимир Ельченко открыто призвал использовать возможное прекращение огня для перевооружения Вооруженных сил Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского сравнила потери России и Украины от эскалации.