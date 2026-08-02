Последнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме является вздорным, считает руководитель центра поддержки переселенцев в Крыму международного движения «Другая Украина» и журналист Олег Бондаренко. Он прокомментировал слова главы соседнего государства в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости.

«Вздорные заявления Зеленского о Крыме лишены всякого смысла. Это не более чем бессмысленная риторика, за которой не стоит реальных намерений или стратегий», — отметил Бондаренко.

Он обратил внимание, что Зеленский своими действиями лишь подтверждает, что у Киева нет внятной позиции по Крыму. Попытки давить на жителей республики извне не дают нужного Украине результата и ведут к дальнейшей консолидации общества вокруг РФ, подчеркнул Бондаренко.

В конце июля украинский лидер рассказал, что судьба Крыма не обсуждается в рамках переговоров об урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. В то же время он назвал полуостров «очень важной землей», якобы являющейся частью территории и истории Украины.

Ранее в парламенте Крыма оценили слова Зеленского о полуострове.