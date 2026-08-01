Константинов отреагировал на слова Зеленского о Крыме

Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал слова украинского президента Владимира Зеленского о Крыме как территории Украины мышлением негодяя.

По его словам, украинский лидер продолжает спекулировать на теме полуострова.

«Это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны. Крым — это исконно русская земля. Если бы он учил историю, то стеснялся даже бы этот вопрос поднимать», — подчеркнул Константинов.

Как отметил глава крымского парламента, заявления Зеленского необходимо оценивать исходя из того, что он все воспринимает через призму войны. При этом Константинов добавил, что мир президенту Украины не нужен.

До этого Владимир Зеленский заявил, что вопрос «возвращения» Крыма сейчас «не стоит на повестке дня», поскольку для этого у Киева нет необходимых возможностей. При этом еще в июне президент утверждал, что страны G7 должны вскоре одобрить «операцию» ВСУ в Крыму. Политики и эксперты считают, что речь может идти лишь о тактическом заявлении на фоне переговоров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму назвали «движением в правильную сторону» слова Зеленского о полуострове.