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Политика

Украину назвали «серым хабом» перепродажи западного оружия

Мирошник: Запад использует Украину как «серый хаб» поставок оружия
Efrem Lukatsky/AP

Западные страны используют Украину как «серый хаб» поставок оружия для удовлетворения финансовых и политических интересов. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

«Западники держат Украину в статусе «серого хаба» поставки вооружений, используя государствоподобное образование для удовлетворения своих политических и коммерческих и коррупционных интересов», — сказал он.

По мнению Мирошника, если бы это было не так, то поток поставок вооружений как минимум бы сократили, а при необходимости полностью остановили.

До этого Мирошник заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему располагают возможностями для поддержки конфликта на Украине и продолжают использовать их в своих интересах.

Он также сравнил внешнюю политику с большой шахматной партией, в которой американцы на каждом ходу хотят получить только прибыль. По мнению Мирошника, Штаты пытаются любыми средствами сохранить и приумножить свою гегемонию. Страна видит возрастающую ценность энергетических ресурсов, американцы движутся туда, где есть нефть. Сначала это была Венесуэла, потом Иран, заявил дипломат.

Ранее Мирошник обвинил Украину в передаче оружия в горячие точки.

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