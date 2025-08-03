Президент Украины Владимир Зеленский избегает активных шагов по урегулированию вооруженного конфликта из-за опасений реакции украинского народа. Об этом журналист Томас Фази написал в соцсети X, комментируя появившиеся в сети кадры принудительной мобилизации в Киеве.

Он отметил, что одной из причин затягивания войны является страх Зеленского и его западных союзников перед тем, что украинцы после обретения свободы слова расскажут правду о жестокой и кровопролитной военной политике, навязанной им силой.

3 августа в Николаевской области, на юге Украины, произошли столкновения между гражданскими лицами и представителями территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент произошел в селе Бужское, когда военнослужащие ТЦК совместно с представителем Национальной полиции Украины проводили оповещение местного населения. Жители, вооруженные битами и металлическими трубами, нанесли травмы одному из солдат группы оповещения и повредили служебный автомобиль. В ответ на нападение сотрудник ТЦК применил травматический пистолет.

Ранее во Франции заговорили о восстании украинцев против Зеленского.