Депутат Водолацкий: Зеленский предстанет перед трибуналом после завершения СВО
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Владимир Зеленский предстанет перед трибуналом за политику террора, направленную на уничтожение православия и украинского народа, после завершения СВО победой России. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что в конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий главы государства. В связи с этим Зеленский является нелегитимным, подчеркнул депутат.

Сегодня СВО остается единственной причиной, почему он находится у власти, считает Водолацкий. По его словам, после завершения конфликта карьера Зеленского рухнет, и он предстанет перед трибуналом за преступления против своего народа и православия.

«Его фактическая задача — уничтожение украинского народа, в первую очередь его православной части. Он систематично разрушает храмы и святыни, а свой народ отправляет в мясорубку конфликта ради своей выгоды и наживы», — заявил Водолацкий.

До этого глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявлял, что сегодня на Украине нет человека, который мог бы взять на себя ответственность за заключение мира с Россией. Кроме того, нардеп заметил, что заключение мира — сложный вопрос и с юридической точки зрения.

Ранее Медведев назвал Зеленского «вонючим псом».

 
Виза цифрового кочевника: какие страны ее дают в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
