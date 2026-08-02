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Политика

Британский политик пожаловался на отсутствие свободы слова в стране

Экс-посол Мюррей: в Британии практически не осталось свободы слова
Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании практически не осталось свободы слова, запретных тем для обсуждения становится больше. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что в Великобритании практически не осталось свободы слова. Список того, что нельзя говорить без риска оказаться в тюрьме, становится все длиннее и длиннее», — сказал он.

Как утверждает бывший посол, британский парламент рассматривает законопроект о государственной безопасности, по которому гражданин может быть наказан уголовно за получение информации от государств, признанных «враждебными».

До этого в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия ответит на новые антироссийские санкции Великобритании.

6 июля Великобритания расширила на девять пунктов санкционный список против России. В него попали семь человек и два научно-исследовательских института, которые якобы связаны с программой создания «российского» химического оружия.

Ранее Британия приготовила новые санкции против России.

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