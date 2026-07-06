Британия расширила на девять пунктов санкционный список против России

Великобритания расширила на девять пунктов санкционный список против России. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В санкционный список попали семь человек и два научно-исследовательских института, которые якобы связаны с программой создания «российского» химического оружия.

Британское правительство утверждает, что подсанкционные лица якобы участвовали в разработке высокотоксичных ототравляющих веществ «Новичок» эпибатидин.

«Новичок» — это группа высокотоксичных фосфорорганических отравляющих веществ. Согласно открытым источникам, эти соединения разрабатывались в СССР с 1970-х годов, а на сегодняшний день они запрещены Конвенцией о запрещении химического оружия.

16 июня Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 43 позиции. Под ограничения также попали девять человек, которых Лондон считает сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

Ранее сообщалось, что Украина и Британия захотели финансировать ВСУ за счет активов России.