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Политика

В МИД заявили о готовности России ответить на новые санкции Великобритании

МИД: Россия ответит Британии на расширение санкционного списка
Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

Россия ответит на новые антироссийские санкции Великобритании. Об этом заявили ТАСС в министерстве иностранных дел РФ.

13 июля Великобритания расширила санкционный список против Российской Федерации на 10 пунктов.

«Москва даст соответствующий ответ», — сказали во внешнеполитическом ведомстве.

Лондон регулярно вводит санкции в отношении Москвы.

6 июля Великобритания расширила на девять пунктов санкционный список против России. В него попали семь человек и два научно-исследовательских института, которые якобы связаны с программой создания «российского» химического оружия.

16 июня Британия пополнила антироссийский санкционный список на 43 позиции. Под ограничения также попали девять человек, которых Лондон считает сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

Ранее сообщалось, что Украина и Британия захотели финансировать ВСУ за счет активов России.

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