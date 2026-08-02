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Политика

Мирошник заявил, что США стали заложниками собственной политики

Мирошник: США в вопросе Украины остаются заложниками собственной политики
Алексей Никольский/РИА Новости

Вашингтон в вопросе конфликта на Украине остается заложником давления со стороны ЕС и собственной политики. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам посла, США не могут отказаться от сотрудничества со странами Европы. Те, в свою очередь, не хотят выпускать Штаты из «этой парадигмы участия в российско-украинском конфликте».

«Сейчас американцы в каких-то вопросах остаются заложниками этой политики. Не могут кардинально поменять ее ради того, чтобы урегулировать ситуацию на Украине», — сказал дипломат.

Мирошник также заявил, что внешняя политика представляет собой большую шахматную партию, в которой США на каждом ходу хотят получить лишь прибыль. Он отметил, что Штаты пытаются любыми средствами сохранить и приумножить свою гегемонию. Страна видит возрастающую ценность энергетических ресурсов, американцы движутся туда, где есть нефть. Сначала это была Венесуэла, потом Иран, заявил дипломат.

Ранее Мирошник обвинил Украину в передаче оружия в горячие точки.

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