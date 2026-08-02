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Политика

В Финляндии указали на подготовку страны к войне с Россией из-за пропаганды

Экс-депутат Туртиайнен: общество Финляндии готовят к войне с РФ через пропаганду
Global Look Press

Финское общество готовят к возможному конфликту с Россией с помощью пропаганды средств массовой информации. Об этом заявил экс-депутат парламента Финляндии и основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, слова которого приводит РИА Новости.

По словам политика, в стране активно формируется атмосфера страха, а средства массовой информации, по его мнению, распространяют нарратив о якобы существующей российской угрозе.

«Мне непонятно, к чему это все идет. Я пытался объяснить, что Россия не собирается ни на кого нападать, что это пропаганда. Но после того, как СМИ начали активно продвигать этот нарратив, ситуация стала только хуже», — отметил Туртиайнен.

Он также рассказал, что лично посещал Россию и публиковал материалы о жизни в стране, стремясь, по его словам, опровергнуть распространяемую на Западе дезинформацию. Однако, как утверждает экс-депутат, после этого многие пользователи финских социальных сетей обвинили его во лжи, что, по его признанию, вызвало у него сожаление.

До этого политолог и эксперт по вопросам безопасности и внешней политики Клаудия Мейджор заявила, что Финляндия разработала комплексную концепцию обороны на случай войны с Россией. Она отметила, что в стране существует «хорошо развитая» сеть бункеров, а вооруженные силы Финляндии «обладают очень сильным резервом».

Ранее в Госдуме заявили о «назревших» ударах по целям в Европе.

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