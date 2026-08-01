Ситуацию в испанской Сеуте назвали предупреждением для премьера Британии

Миграционный кризис в испанском автономном городе Сеута — предупреждение для премьер-министра Британии Энди Бернема. Об этом пишет The Sun.

Как подчеркивает издание, политик должен обуздать сторонников открытых границ в рядах Лейбористской партии, которые препятствуют проведению реформ.

«Британия с ее мягким подходом к вопросам предоставления убежища, бесплатным жильем и социальными пособиями неизбежно станет целью, что представляет собой колоссальную угрозу безопасности», — говорится в публикации.

По мнению автора, если Бернем не проявит жесткость, он рискует оказаться в эпицентре собственного миграционного кризиса.

Десятки тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди шли пешком и плыли через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки. Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее толпа мигрантов попыталась взять штурмом лагерь беженцев в Сеуте.