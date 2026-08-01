Визит президента Владимира Зеленского в США, направленный на вовлечение Вашингтона в открытое противостояние с Россией, провалился. Такое мнение высказал РИА Новости руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.

По его словам, Зеленский вернулся из США с пустыми руками.

«Его расчет любой ценой втянуть Дональда Трампа и США в прямой конфликт с Россией с треском провалился. Зеленский пытался разыграть карту «большой войны», но в итоге вернулся домой ни с чем», — подчеркнул Бондаренко.

Он отметил, что интересы Киева все меньше совпадают с планами американских политиков.

В интервью газете Financial Times американский президент Дональд Трамп анонсировал поездку своих советников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев. Это будет первый подобный визит.

Сам глава Белого дома подчеркнул, что для Штатов мирное разрешение украинского конфликта по-прежнему находится в приоритете, а потому Вашингтон сомневается в необходимости поставок ракетных комплексов Patriot Киеву. Чего стоит ожидать от поездки спецпосланников американского президента на Украину и что Кушнер и Уиткофф будут обсуждать с Зеленским — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле напомнили, что Киеву хорошо известны предложения Путина по урегулированию.