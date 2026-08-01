Финляндия закрыла ворота пограничного забора с Россией

В Финляндии временно приостановлен доступ через охотничьи калитки в заграждении на российско-финляндской границе. Причиной стала вспышка африканской чумы свиней (АЧС), сообщил телерадиоканал Yle со ссылкой на местную погранслужбу.

«Африканская чума свиней была обнаружена у поросят диких кабанов в Виролахти (провинция Кюменлааксо на юге страны). Есть подозрения, что чума свиней пришла в Финляндию из России, но в этом нет уверенности», — говорится в статье.

Продовольственное ведомство Финляндии обратилось к командному центру пограничников с просьбой перекрыть охотничьи проходы до особого распоряжения. Данную информацию подтвердил представитель округа Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф.

Кроме того, ведомство ввело запрет на охоту, лесозаготовительные работы и свободный выгул собак в окрестностях очага заражения. Также в трехкилометровой зоне вокруг места обнаружения тел животных, зараженных АЧС, запрещены сбор грибов и ягод.

С начала 2026 года случаи заражения африканской чумой свиней были зафиксированы в Сербии, Германии, Молдавии, Румынии, Японии, Испании и Эстонии. Из-за этого, как ранее писали СМИ, украинские военнослужащие не получат эстонские консервы из мяса диких кабанов.

Ранее были названы плачевные последствия закрытия границы с РФ для Финляндии.