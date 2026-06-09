Delfi: ВСУ не получат эстонские консервы из зараженного мяса диких кабанов

Украинские военнослужащие не смогут получить эстонские консервы из мяса диких кабанов из-за угрозы африканской чумы свиней. Об этом сообщает портал Delfi.

Вместо того чтобы отправить заготовки на Украину, их передали эстонской армии и продовольственному банку.

Летом прошлого года заболевание начало стремительно распространяться по территории Эстонии. Тогда председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил организовать производство этой продукции для Вооруженных сил Украины и местных оборонительных структур. Было принято РЕШЕНИЕ о создании консервов из мяса диких кабанов, отстреливаемых в рамках борьбы с африканской чумой свиней.

Государственная программа по производству консервов из мяса диких кабанов оказалась более масштабной, чем ожидалось. По данным экспертов, эстонское правительство заказало свыше 514 тысяч единиц консервов на общую сумму €1,38 миллиона.

В апреле украинское министерство обороны официально подтвердило, что в ряде бригад вооруженных сил страны существуют проблемы с питанием бойцов.

Ранее начальника склада ВСУ обвинили в халатном отношении к продуктам.