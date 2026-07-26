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Политика

Названы плачевные последствия закрытия границы с РФ для Финляндии

Экс-депутат Туртиайнен: закрытие границы с РФ стало катастрофой для Финляндии
IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Закрытие границы с РФ привело к экономической катастрофе для Финляндии и ее жителей. Таким мнением с РИА Новости поделился бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен, который переехал в Россию в конце прошлого года.

Все объяснения финских властей по поводу необходимости закрытия границы политик назвал отговорками и провокацией. Он выразил уверенность в том, что это решение было продиктовано Западом, для которого Финляндия превратилась в марионеточное государство.

По словам Туртиайнена, если бы ездившие раньше в Финляндию россияне сейчас оказались на ее территории и смогли лично ознакомиться с положением дел в стране, то остались бы разочарованы произошедшими после закрытия границы изменениями.

Туртиайнен входил в состав финского парламента с 2019 по 2023 годы. В 2021 году после исключения из рядов партии «Истинные финны» он создал политическое объединение «Власть принадлежит народу», выступавшее в поддержку сохранения отношений с Россией и против вступления в НАТО. В конце прошлого года политик и его жена перебрались в РФ, получив статус беженцев.

Российско-финская сухопутная граница полностью закрыта для туристического и частного автомобильного сообщения с ноября 2023 года. Решение об этом Хельсинки принял, обвинив Москву в организации наплыва нелегальных мигрантов из третьих стран, включая африканские. На отдельных КПП по-прежнему разрешен проезд грузового транспорта, но с ограничением по объему и типу провозимых товаров и длительным их оформлением. Кроме того, продолжаются грузоперевозки по воде через Сайменский канал.

Ранее Туртиайнен назвал Финляндию частью фашистского Запада.

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