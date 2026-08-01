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Политика

СМИ: Зеленский и Нетаньяху поругались на церемонии прощания с сенатором Грэмом

WP: Зеленский и Нетаньяху обменялись жесткими репликами на встрече в США
Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обменялись довольно жесткими репликами во время неофициальной встречи в Вашингтоне. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По данным издания, разговор состоялся на церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом. Содержание беседы не раскрывается.

Газета напоминает, что отношения между Украиной и Израилем остаются напряженными. В 2023 году Нетаньяху наложил вето на передачу Киеву батарей противоракетной обороны «Железный купол», сославшись на условия соглашения с США о совместном производстве этих систем.

Как пишет WP, в настоящее время Израиль и Украина конкурируют за ограниченные американские ресурсы и внимание Вашингтона. Нетаньяху во время визита добивался усиления поддержки США в противостоянии с Ираном, тогда как Зеленский обсуждал с американской стороной дальнейшую военную помощь Украине.

29 июля газета Haaretz сообщила, что Нетаньяху отказался от официальной встречи с Зеленским в Вашингтоне. Украинский источник утверждает, что изначально инициатива исходила от израильской стороны. Отмечается, что после того, как офис Зеленского согласился, представители Израиля перестали выходить на связь до 28 июля. После израильские официальные лица сообщили, что Нетаньяху не сможет встретиться с Зеленским из-за «нехватки времени».

Позже кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что отказ Нетаньяху от личной встречи с Зеленским в Вашингтоне ударил по имиджу украинского лидера.

Ранее экс-советник Кучмы фразой «просто ужас» оценил итоги визита Зеленского в США.

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