Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Испания попросила глав ЕС и Евросовета созвать заседание из-за ситуации с мигрантами

Премьер Санчес потребовал созвать заседание глав МВД ЕС из-за ситуации в Сеуте
Heinz-Peter Bader/AP

Премьер-министр Испании Педро Санчес в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште призвал срочно созвать экстренную видеоконференцию с главами МВД стран — членов Евросоюза из-за миграционного кризиса в испанской Сеуте. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на текст письма.

Также в письме Санчес выразил обеспокоенность относительно того, что ряд стран ЕС действовали исходя из «предвзятости, ложных слухов, из-за невежества или в политических интересах», требуя на время исключить Испанию из Шенгенской зоны. Политик не стал отмечать, кого имел ввиду.

По словам премьера, экстренная видеоконференция должна помочь выработать общий ответ на подобные ситуации и вновь подтвердить, что безопасность внешних границ Евросоюза — это общая ответственность всех государств-членов, а не только расположенных на передовой линии стран.

Помимо этого, Санчес заявил, что Испания восстановила пограничный контроль менее чем за два дня, оказала гуманитарную помощь и вернула назад практически всех нелегалов, перешедших границу страны.

30 июля почти 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки.

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов – Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газета

Ранее Испания мобилизовала армию из-за прорыва границы мигрантами из Марокко.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если продавец отказывается принимать оплату картой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!