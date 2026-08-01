Испания попросила глав ЕС и Евросовета созвать заседание из-за ситуации с мигрантами

Премьер-министр Испании Педро Санчес в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште призвал срочно созвать экстренную видеоконференцию с главами МВД стран — членов Евросоюза из-за миграционного кризиса в испанской Сеуте. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на текст письма.

Также в письме Санчес выразил обеспокоенность относительно того, что ряд стран ЕС действовали исходя из «предвзятости, ложных слухов, из-за невежества или в политических интересах», требуя на время исключить Испанию из Шенгенской зоны. Политик не стал отмечать, кого имел ввиду.

По словам премьера, экстренная видеоконференция должна помочь выработать общий ответ на подобные ситуации и вновь подтвердить, что безопасность внешних границ Евросоюза — это общая ответственность всех государств-членов, а не только расположенных на передовой линии стран.

Помимо этого, Санчес заявил, что Испания восстановила пограничный контроль менее чем за два дня, оказала гуманитарную помощь и вернула назад практически всех нелегалов, перешедших границу страны.

30 июля почти 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки.

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов – Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газета

Ранее Испания мобилизовала армию из-за прорыва границы мигрантами из Марокко.