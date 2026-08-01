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Политика

В Киеве потребовали возбудить уголовное дело против Лукашенко

Reuters: офис Зеленского потребовал возбудить уголовное дело против Лукашенко
Сергей Бобылев/Стрингер/РИА Новости

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратился в офис генерального прокурора страны с просьбой рассмотреть возможность возбудить уголовное дело против главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ранее оппозиционный «Форум демократических сил Беларуси» попросил украинского лидера добиться привлечения белорусского коллеги к ответственности «за военные преступления и государственный террор».

По данным агентства, Лукашенко с малой вероятностью предстанет перед судом Украины. Однако уголовное дело против него может быть использовано оппозицией как аргумент для того, чтобы Запад оказывал давление на Минск.

Зампред комиссии по международным делам палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич заявил «Газете.Ru», что предложение офиса Зеленского о возбуждении дела против Лукашенко — смешно. По его словам, Минску «все равно» на такие шаги Киева.

Ранее Путин рассказал о реакции Лукашенко на угрозы Зеленского.

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