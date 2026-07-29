В Белоруссии отреагировали на планы Киева возбудить дело против Лукашенко

Намерение офиса украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к генпрокурору с предложением рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко смешно. Минску «все равно» на такие шаги Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комиссии по международным делам палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич.

«Это смешно. То в каком-то международном суде, с которого все смеются, какие-то дела инициируют, то на Украине. Я депутат парламента союзного и белорусского. В отношении меня тоже какие-то дела. И что? Как это влияет на мою жизнь? Это все ерунда, это нелегитимно, это никто не признает, нам на это абсолютно все равно. Тем более глава государства нашего, который пользуется международным авторитетом, встречается с мировыми лидерами, в том числе Китая, России, Ближнего Востока. Это ни на что не повлияет», — подчеркнул он.

Накануне офис президента Украины обратился к генпрокурору республики с предложением рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела против Лукашенко, сообщило агентство Reuters.

В публикации отмечается, что таким образом в офисе президента Украины отреагировали на обращение оппозиционного «Форума демократических сил Беларуси», который в мае попросил Зеленского добиться привлечения Лукашенко к ответственности «за военные преступления и государственный террор».



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