Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

В Белоруссии отреагировали на планы Киева возбудить дело против Лукашенко

Белорусский депутат Гайдукевич высмеял планы Киева по делу против Лукашенко
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Намерение офиса украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к генпрокурору с предложением рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко смешно. Минску «все равно» на такие шаги Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комиссии по международным делам палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич.

«Это смешно. То в каком-то международном суде, с которого все смеются, какие-то дела инициируют, то на Украине. Я депутат парламента союзного и белорусского. В отношении меня тоже какие-то дела. И что? Как это влияет на мою жизнь? Это все ерунда, это нелегитимно, это никто не признает, нам на это абсолютно все равно. Тем более глава государства нашего, который пользуется международным авторитетом, встречается с мировыми лидерами, в том числе Китая, России, Ближнего Востока. Это ни на что не повлияет», — подчеркнул он.

Накануне офис президента Украины обратился к генпрокурору республики с предложением рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела против Лукашенко, сообщило агентство Reuters.

В публикации отмечается, что таким образом в офисе президента Украины отреагировали на обращение оппозиционного «Форума демократических сил Беларуси», который в мае попросил Зеленского добиться привлечения Лукашенко к ответственности «за военные преступления и государственный террор».
 

Ранее Путин рассказал о реакции Лукашенко на угрозы Зеленского.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подготовиться к онлайн-собеседованию в 2026 году и не провалиться из-за мелочей. Гайд и чек-лист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!