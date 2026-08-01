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Политика

В Госдуме предложили учредить госнаграду для многодетных отцов

Миронов предложил учредить госнаграду для многодетных отцов за воспитание детей
Александр Натрускин/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил учредить государственную награду «За воспитание детей» для отцов, воспитавших троих и более детей. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, такая награда должна появиться по аналогии со званием «Мать-героиня», чтобы укрепить институт отцовства.

«У нас есть звание «Мать-героиня», и это правильно — материнский подвиг должен быть отмечен государством. Но отцовский вклад в воспитание детей не менее важен», — сказал политик.

Он добавил, что «крепкая семья держится на двух плечах», поэтому необходимо отмечать наградой федерального уровня тех, кто достойно воспитал троих и более детей, обеспечил им образование и нравственное развитие.

До этого Миронов предлагал ввести ежемесячную «родительскую зарплату» для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. Он считает, что растить ребенка — это огромный труд, а родитель, который занимается семьей, «вкладывает в будущее страны не меньше, чем тот, кто ходит на работу».

Ранее сообщалось, что у родителей первоклассников может появиться дополнительный выходной.

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