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Бизнес

В Госдуме предложили ввести «родительскую зарплату»

Миронов предложил установить в РФ ежемесячную «родительскую зарплату»
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную «родительскую зарплату» для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Миронова, растить ребенка — это огромный труд, а родитель, который занимается семьей, «вкладывает в будущее страны не меньше, чем тот, кто ходит на работу».

«Государство должно признать это и начать выплачивать таким родителям ежемесячную «родительскую зарплату» не ниже прожиточного минимума», — отметил депутат.

Миронов полагает, что подобная мера поддержки особенно важна для многодетных семей, так как благодаря ей один из родителей сможет спокойно заниматься воспитанием детей. Кроме того, это позволит снизить нагрузку на ясли и детские сады «в самый сложный и важный период — первые годы жизни ребенка», добавил законотворец.

До этого россиянам напомнили, что в стране действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости, а если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%.

Ранее в Госдуме рассказали о необычной просьбе россиянок, кормящих грудью.

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