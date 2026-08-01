Захарова предложила разместить беженцев из Марокко в резиденциях лидеров ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к испанским властям с требованием взять под контроль ситуацию в Сеуте.

Дипломат предложила немецкому политику не ограничиваться призывами, а лично принять участие в решении миграционного кризиса. По ее словам, европейские лидеры должны не просто говорить о правах человека, а действовать — например, разместить беженцев в лучших отелях или даже в собственных резиденциях.

«Я ожидаю, что Евросоюз и все его члены <...> разместят их (беженцев — прим. ред.) в лучших отелях (можно и в резиденциях Мерца, [президента Франции Эммануэля] Макрона и [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен <...>», — написала Захарова.

Она также призвала обеспечить мигрантам свободу слова и предоставить каждому «гражданство и гражданку для снятия стресса».

На этой неделе испанский анклав Сеута на севере Африки столкнулся с беспрецедентным наплывом мигрантов из Марокко. Почти 50 тысяч человек за сутки прорвались через границу, многие пытались пересечь пролив вплавь. Местные власти оказались не готовы к такому развитию событий, испанскому правительству пришлось задействовать армию. Ситуация также привела к дипломатическому скандалу между Мадридом и Римом — Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ЕК высказалась о ситуации в Сеуте.