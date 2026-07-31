«Высылка должна быть молниеносной»: глава ЕК высказалась о ситуации в Сеуте

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала в социальной сети X немедленно выслать мигрантов из испанской Сеуты.

«Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила», — написала политик.

Фон дер Ляйен добавила, что она поручила еврокомиссарам по внутренним делам и по делам Средиземноморья и вопросам демографии Магнусу Бруннеру и Дубравке Шуйце разобраться с ситуацией.

Почти 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки.

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Тем временем в МВД Испании заявили, что 37,5 тыс. нелегальных мигрантов, которые незаконно пересекли границу в Сеуте, уже вернулись в Марокко.

Ранее мигранты из Марокко попытались взять штурмом еще один испанский город.