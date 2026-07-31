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Политика

«Унылое гнилье»: Захарова ответила на обвинения Сибиги в адрес России

Захарова: какое же унылое гнилье этот киевский режим
Григорий Сысоев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на обвинения главы МИД Украины Андрея Сибиги в адрес России в связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте.

Дипломат обратила внимание на то, что Сибига заявил о якобы развертывании Россией масштабной кампании с использованием более 1,5 тысячи публикаций с кадрами из Сеуты для нагнетания страха и дестабилизации в Европе.

«Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и так далее друг к другу — результат взлома системы якобы «кремлевскими хакерами»? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», — написала Захарова.

В последние дни испанский анклав Сеута на севере Африки столкнулся с массовым наплывом мигрантов из Марокко. Почти 50 тысяч человек за сутки прорвались через границу, многие пытались добраться вплавь, в результате чего не выжили как минимум 19 человек. Местные власти не справляются с ситуацией, Испания мобилизовала армию. Это привело к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее более 20 тысяч иностранцев вернулись из Сеуты в Марокко.

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