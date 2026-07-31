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Политика

Италия уведомила Еврокомиссию о приостановке Шенгена с Испанией

ТАСС: Италия уведомила ЕК о приостановке Шенгена с Испанией на 30 дней
Fabian Bimmer/Reuters

Итальянские власти сообщили Еврокомиссии о введении временного пограничного контроля с Испанией на срок в 30 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Правительство Италии в соответствии с правилами Шенгена уведомило Еврокомиссию о временном возобновлении погранконтроля с Испанией на срок до 30 дней», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о контроле пассажиров, прибывающих в Италию морским и воздушным транспортом, поскольку у Италии нет сухопутных границ с Испанией.

На этот шаг Италия пошла в связи с наплывом десятков тысяч мигрантов из Марокко, которые попытались пересечь границу с испанским городом Сеута, расположенным на севере Африки.

До этого поддержку предложению Италии о временном исключении Испании из Шенгенской зоны выразили две страны ЕС — Финляндия и Дания — в контексте ситуации с мигрантами в Сеуте. Инициатива Рима также получила одобрение в Германии: сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель отметила, что Берлин должен рассмотреть возможность такого шага при необходимости.

Кроме того, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что французские власти намерены усилить контроль на границе с Испанией, задействовав пограничные силы быстрого реагирования для проведения более тщательных проверок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мигранты из Марокко попытались взять штурмом еще один испанский город.

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