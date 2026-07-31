Макрон вызвался помочь Испании на фоне кризиса в Сеуте

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о готовности страны оказать Испании помощь из-за ситуации в Сеуте, в том числе посредством пограничного агентства ЕС Frontex. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в окружении хозяина Елисейского дворца.

»(Макрон – прим. «Газета.Ru») также подчеркнул, что Франция готова оказать испанским властям всю необходимую поддержку, если они будут в этом нуждаться, в том числе через агентство Frontex», — сказали собеседники телеканала.

Кроме того, как утверждается, президент Франции заявлял, что поручил усилить контроль правоохранителей на границе с Испанией.

Почти 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки.

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мигранты из Марокко попытались взять штурмом еще один испанский город.