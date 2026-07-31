Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Макрон вызвался помочь Испании на фоне кризиса в Сеуте

FMTV: Макрон готов помочь Испании в разрешении миграционного кризиса в Сеуте
Benoit Tessier/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о готовности страны оказать Испании помощь из-за ситуации в Сеуте, в том числе посредством пограничного агентства ЕС Frontex. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в окружении хозяина Елисейского дворца.

»(Макрон – прим. «Газета.Ru») также подчеркнул, что Франция готова оказать испанским властям всю необходимую поддержку, если они будут в этом нуждаться, в том числе через агентство Frontex», — сказали собеседники телеканала.

Кроме того, как утверждается, президент Франции заявлял, что поручил усилить контроль правоохранителей на границе с Испанией.

Почти 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки.

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мигранты из Марокко попытались взять штурмом еще один испанский город.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу застраховаться от БПЛА и защитить имущество. Что делать уже сегодня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!