Стало известно, зачем Зеленский уволил Сырского

«РБК-Украина»: Зеленский снял Сырского чтобы показать, что не оторвался от людей

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главкома ВСУ Александра Сырского чтобы показать, что «не оторвался от людей». Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

В окружении Зеленского отрицают, что он «забронзовел». В вопросе с назначением главкома он решил «отделить зерна от плевел» и начал консультации не с протестующими, а с военными, указывают собеседники.

При этом «РБК-Украина» пишет, что с прагматической точки зрения ситуация выглядит так, будто бы Зеленский «прогнулся».

«Но в президентском окружении уверяют: это свидетельство того, что президент «не оторвался от людей», как и год назад во время истории с НАБУ и САП (хотя тогда присутствовало и мощное давление со стороны Европы)», — говорится в тексте.

21 июля стало известно, что Зеленский снял Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого, который в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск».

Ранее украинские СМИ узнали о попытке Федорова выдвинуть «ультиматум» Зеленскому.